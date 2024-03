Halle (Saale)/MZ. - Zum alljährlichen Geburtstagsständchen für einen bekannten Dichter der Romantik haben sich am Sonntag wieder zahlreiche Hallenserinnen und Hallenser am Saaleufer eingefunden. „Da steht eine Burg überm Thale ...“ erscholl es am Nachmittag bei Sonnenschein, aber kühlen Temperaturen hundertfach am Eichendorff-Denkmal, an dem auch ein Strauß weißer Tulpen niedergelegt wurde.

Am Fuße des Denkmals haben Sangesfreudige jeden Alters an den 235. Geburtstag, der sich am 10. März jährt, des im oberschlesischen Lubowitz geborenen Joseph von Eichendorff erinnert. Der Eichendorff-Verein um Wolfgang Kupke hatte außerdem alle Anwesenden zum leckeren schlesischen Streuselkuchen eingeladen. Den hatte Vereinschef Kupke höchstpersönlich aus einer schlesischen Bäckerei in Görlitz besorgt und mitgebracht. „Hier in Halle gibt es den Kuchen leider nicht“, so Kupke. Zudem wurden von den Vereinsmitgliedern neue Postkarten mit dem Halle-Lied „Da steht eine Burg ..." in der Handschrift von Eichendorff verteilt.