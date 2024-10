Lieben Sie Katzen? Was das mit dem Internet zu tun hat. Außerdem: Großes Sanierungsprojekt in der Altstadt beendet.

Figaro, Matisse und Louis sind die neuesten Follower meines Katers auf Instagram. Die drei Süßen aus Italien haben eines gemeinsam mit meinem Fellchen: Sie wurden aus dem Tierheim gerettet. Da gibt es natürlich einiges auszutauschen: Wer hat den schönsten Schlafplatz, bei wem schmeckt das Essen am besten und so weiter. Die Digitalisierung in der Katzenwelt ist übrigens so weit fortgeschritten, dass mittlerweile jede zehnte Katze einen eigenen Account auf Social Media-Plattformen hat.