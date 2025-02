Die Keramikscheune in Spickendorf ist wieder offen - Wie sich Halles OB-Kandidaten im Wahlkampfendspurt schlagen

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 15. FEBRUAR 2025

wie passen Klima-Demo und Valentinstag zusammen? Ziemlich gut, wie sich am Freitag - zum Valentinstag - beim Klimastreik von Fridays for Future in Halle zeigte. Meine Kollegin Isabell Sparfeld war vor Ort und traf auf demonstrierende Pärchen sowie Menschen, die sich aus Liebe zum Planeten Erde für den Klimaschutz einsetzen. Ihren Bericht zur Demo lesen Sie hier.