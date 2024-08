was für ein Abend! Dass Olympia bis in die Saalestadt strahlt, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak zu später Stunde am Mittwoch vor Ort erfahren. Die grandiose Stimmung bei den Judoka in der Sporthalle am Kreuzvorwerk hat er live eingefangen: Beim Public Viewing in der Judo-Halle fieberten begeisterte Aktive und Gäste des SV Halle mit der halleschen Sportlerin Miriam Butkereit in Paris mit. Als diese dann tatsächlich Silber geholt hat, brachen zu Hause alle Dämme.

Wie der Olympia-Abend bei den halleschen Sportlern, die sich die Spiele und aktuell den Wettkampf ihrer halleschen Kämpferin per Beamer direkt ins Haus geholt haben, abgelaufen ist, können Sie im Beitrag von Dirk nachlesen. Lassen Sie sich einfach mitreißen und anstecken von der sprichwörtlichen Hitze des Gefechts und der Begeisterung nicht nur der halleschen Sportler und Trainer, sondern auch die meines überaus engagierten und sportinteressierten Kollegen.

Apropos Hitze: Die spielt auch im Beitrag von Jonas Nayda eine wichtige Rolle. „Halle bekommt Hitze-Gelb“, so der Kollege, der sich mit dem Thema Hitze-Check für Städte in Deutschland beschäftigt hat. Zu viel Grau, zu wenig Grün, meint Jonas, was die Saalestadt angeht. In einem bundesweiten Ranking der Deutschen Umwelthilfe landet Halle auf einem der hinteren Plätze. Warum die Stadtverwaltung dennoch zuversichtlich ist, erklärt Jonas in seinem Artikel, den Sie wie alle anderen Texte aus der Feder der halleschen Lokalredakteure des Saalekuriers in der Online- ebenso wie in der gedruckten Ausgabe Ihrer Mitteldeutschen Zeitung lesen können. Hier finden Sie den Beitrag zum bundesweiten Hitze-Check.

Falls Sie heute Abend noch nichts vorhaben und zufällig ein Freund oder eine Freundin bewegter Bilder auf der Leinwand sind, habe ich noch einen Tipp für Sie: Auf der Oberburg Giebichenstein starten just an diesem Donnerstag die diesjährigen Giebichensteiner Sommerfilmnächte. Filme unterm Sternenzelt gucken ist an den nächsten drei August-Wochenenden, genauer von Donnerstag bis Samstag, auf der Oberburg angesagt. In einmaliger romantischer Kulisse können Sie, im Liegestuhl sitzend (oder liegend) und mit einem kühlen Getränk in der Hand, bekannte und weniger bekannte Streifen der Kinogeschichte genießen. Was das Besondere an den halleschen Kinonächten unter freiem Himmel hoch über der Saale ist, habe ich für Sie bei den Organisatoren in Erfahrung gebracht.

Viel Spaß beim Lesen und vielleicht auch beim Filme gucken wünscht Ihnen Ihre Katja Pausch.

Für mich jedenfalls steht fest: Das cineastische Highlight, einen Film unterm Sternenzelt zu schauen, werde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich muss mich nur noch entscheiden, welchen Film ich sehen möchte.