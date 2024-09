Zukunftszentrumgesellschaft nimmt Arbeit auf | So lief der Warntag in Halle

eine Zeit lang war es still geworden um das Zukunftszentrum am Riebeckplatz. Dass Halle den Zuschlag als Standort des 200-Millionen-Projekts der Bundesregierung bekam, ist schließlich schon anderthalb Jahre her und viel zu sehen gibt es noch nicht. Doch das soll sich bald ändern.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung war am Donnerstag in Halle und hat eine Pressekonferenz gegeben. Die Zukunftszentrum-gGmbH hat ihre Arbeit aufgenommen und bald sollen die Hallenser davon auch etwas zu sehen bekommen.

Worum genau es geht und wie der Zeitplan für den Riebeckplatz aussieht, habe ich hier aufgeschrieben.

Zwar nicht am Riebeckplatz, aber an zahlreichen anderen Orten der Stadt war es am Donnerstag plötzlich außergwöhnlich laut. Der bundesweite Warntag war die erste Gelegenheit für die Stadt, ihre neuen Sirenen auszuprobieren. Wie das gelaufen ist, hat mein Kollege Denny Kleindienst hier aufgeschrieben.

Am Wochenende wird es zumindest in der Innenstadt wieder laut. Und bunt. Denn in Halle soll der Christopher-Street-Day (CSD) gefeiert werden. Am Samstag wird ein Kundgebungszug que(e)r durch die ganze Innenstadt ziehen.

In diesem Sinne wünsche ich ein geruhsames Wochenende.

Ihr Jonas Nayda