eine Weltmeisterschaft im Brettspiel? Klingt verrückt, scheint aber völlig normal. In Halle fand am Wochenende erstmals ein Ranglistenturnier für die deutsche Catan-Weltmeisterschaft statt. Kennen Sie das Spiel noch? In den 90er Jahren wurde es zum Spiel des Jahres, noch heute ist es bekannt und vor allem beliebt. Wie die Meisterschaft funktioniert und warum das Turnier ausgerechnet in Halle stattfindet, lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.