In 50 Tagen ist es so weit

es sind nicht mehr viele Tage, dann ist es endlich soweit: dann setzen sich fast alle Hallenser für einen kurzen Moment ruhig hin, lesen vielleicht ein bisschen etwas und warten dann gespannt auf den Abend.

Nein, ich spreche nicht von Heiligabend und dem Warten auf Geschenke. Ich meine die Oberbürgermeisterwahl, die in genau 50 Tagen (am 2. Februar) stattfindet.

Es gibt durchaus echte Ähnlichkeiten zwischen der Wahl und dem Weihnachtsfest. Quasi genau so wie vor 2024 Jahren (nach biblischen Erzählungen) ein gewisser Josef mit seiner Frau zu dem Ort gehen musste, an dem er gemeldet war, so sind auch alle rund 185.000 Menschen, die in Halle ihren Erstwohnsitz haben und wahlberechtigt sind, aufgefordert, in ihrer Heimatstadt zur Wahlurne zu gehen.

Ob die kreativen Weihnachtsvergleiche nach dem 2. Februar weitergesponnen werden sollten, wage ich jedoch zu bezweifeln. Am Ende könnte manch ein Bewerber sich selbst möglicherweise noch als „Messias“ für Halle missverstehen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit!

Ihr Jonas Nayda