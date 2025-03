Hier in Halle, Newsletter vom 20. März 2025

Können Sie sich noch an den 20. März 2020 erinnern? Vermutlich wird Ihnen das Datum nicht speziell im Gedächtnis geblieben sein. Aber im Rückblick betrachtet war es bedeutsam.

Heute vor fünf Jahren gab es den ersten umfassenden Corona-Lockdown. Für mich fühlt sich das weit weg an. Geschlossene Restaurants, leere Supermarktregale, Kontaktbeschränkungen und vieles mehr gibt es schließlich schon lange nicht mehr. Aber was ist von der Zeit damals bei den Menschen geblieben?

Unsere MZ-Nachwuchsjournalisten Eric Binnebößel und Jonas Kretzer haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Den Text finden Sie heute in der MZ und im Laufe des Tages auf mz.de/halle.

Was ist sonst heute wichtig? Am Mittag gibt die Deutsche Bahn eine Pressekonferenz und informiert über die Hintergründe zur mehrtägigen Sperrung des halleschen Hauptbahnhofs. In zwei Schritten kommt es ab Samstag bis Donnerstag zu Einschränkungen.

Außerdem wird um 16 Uhr am Händeldenkmal auf dem Marktplatz ein Ständchen gesungen. Warum? Weil Georg-Friedrich-Händel - berühmter Sohn der Stadt - am 23. Februar Geburtstag hatte und nun nachträglich beglückwünscht wird.

Im Gegensatz zum Lockdown von vor fünf Jahren dürften sich die meisten Menschen freuen, dass von diesem Ereignis auch 340 Jahre später noch einiges übrig geblieben ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag!

Ihr Jonas Nayda