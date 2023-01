Heißer Kaffee und eine Debatte um ein Privileg

Fahren in Halle bald keine städtischen Dienstautos mehr? - Wie kommen die neuen Wärmecafés in der Stadt an?

neulich, auf dem Weg von einem Termin in Marktnähe zum nächsten Termin ein ganzes Stück außerhalb, machte sich bei mir ein kleines Hungergefühl breit. Kein Wunder – vormittags gibt’s bei mir nur eine Tasse Kaffee. Also lenkte ich mein Fahrrad in Richtung eines von mir geschätzten Hähnchengrills, um dort wie üblich „ein Halbes, bitte“ über den Tresen zu rufen. Erste Frage von Kurt, dem Chef: „Na, wie geht’s?“ Wir plauderten über unser beider Wohlergehen, während er meinen „Broiler“ in die Tüte beförderte. Beim „Tschüss“ stimmten überraschend zwei Damen hinter mir in der Warteschlange mit ein. Ich muss etwas irritiert und grübelnd geguckt haben, weil ich die beiden nicht erkannte. Sie darauf: „Wir kennen uns nicht, wir wollten nur freundlich sein“. Solch herzerwärmende Worte erfreuen die Seele und machen den Tag so richtig schön, sind sie doch im stressigen Alltag nicht allzu häufig zu hören.