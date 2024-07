eine stattlich gewachsene Hecke hat den Vorteil, dass sie ein Grundstück abschirmt von der Straße und vom vorbeirollenden Verkehr. Sie verhindert neugierige Blicke und dämpft auch den Lärm der Straße. Eine wild wuchernde Hecke hat wiederum für Verkehrsteilnehmer den Nachteil, dass sie mitunter die Sicht beschneidet, gerade wenn sie an der Ecke einer Kreuzung steht. Mit Hecken ist das also so eine Sache. In der Volkmannstraße Richtung Riebeckplatz kam ich nun an einem Exemplar vorbei, das auch mal wieder einen Schnitt vertragen könnte. Statt einer Hecke könnte es sich auch um einen überdimensionierten Busch handeln, so genau war das nicht zu erkennen. Mit jedem vorbeifahrenden Auto schaukelten jedenfalls die abstehenden Äste auf und ab. Ganz so, als würden sie den Autofahrern zuwinken. Das erinnerte ein wenig an eine La-Ola-Welle. Vielleicht habe ich in letzter Zeit aber auch ein bisschen zu viel Fußball geguckt.

