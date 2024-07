HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 29. JULI 2024

vielleicht stellen nur Kinder solche Fragen. Auf dem Platz vor dem Neustadt Centrum wollte ein Junge von seiner Mutter wissen, warum der Stadtteil, der jetzt 60 Jahre alt ist, immer noch Neustadt heißt? Die einfache Antwort darauf könnte lauten: Weil die Stadt nun einmal so genannt wurde und man Städte – beziehungsweise Stadtteile – selten wieder umbenennt. Sicher, auch dafür gibt es Beispiele. Ich kenne selbst Leute, die in Karl-Marx-Stadt geboren wurden und heute in Chemnitz leben. Schwieriger fällt allerdings die Antwort auf die Frage, die der Junge ebenfalls zum Ausdruck bringt: Wie lange ist etwas eigentlich neu? Bis wann wünscht man zum Beispiel ein frohes neues Jahr? Und wie lange wird man wohl noch von den neuen Bundesländern sprechen? Man könnte antworten: Solange etwas neu ist, hebt es sich vom Rest ab. Neu sein, heißt anders zu sein. Nun greifen viele Trends aber etwas auf, das es früher schon einmal gegeben hat. Aus Alt wird Neu. Insofern kann Neustadt ruhig auch weiter Neustadt heißen.