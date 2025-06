2034 - das klingt ziemlich weit weg. Doch die Freude in Halle ist bereits jetzt groß. Die Saalestadt wird in neun Jahren nämlich Ausrichter eines der bedeutendsten maritimen Ereignisse - des internationalen Hansefests. Wie es dazu kam und welche Ideen es heute schon gibt, hat meine Kollegin Katja Pausch aufgeschrieben.

Das WUK Theater Quartier steht nach dem plötzlichen Tod des künstlerischen Leiters Tom Wolter Ende April noch immer unter Schock. Trotzdem will man nun den Spielbetrieb fortsetzen, am Sonntag aber noch gemeinsam und öffentlich Abschied von Tom Wolter nehmen. Wie der Abschied aussieht und was das Sommerprogramm des Theaters alles bereithält, lesen Sie hier.

Eine andere interessante Geschichte, die ich Ihnen ans Herz legen kann, finden Sie morgen in der gedruckten Ausgabe der MZ oder im E-Paper: Fungieren Müllautos bald als Kameraflotte? Halle soll technisch aufrüsten. Eine Idee dabei: Spezialgeräte auf Abfallfahrzeuge montieren und den gesamten Straßenraum abscannen. In Leipzig wird so etwas ähnliches bereits gemacht. Was dahinter steckt, erklärt Ihnen mein Kollege Jonas Nayda.