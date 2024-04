ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber zuletzt kam es häufiger vor, dass ich ein Pflaster aus dem häuslichen Medizinschrank holen musste. Der Grund war stets der gleiche: Ich hatte mich beim Schnippeln der Essenszutaten geschnitten. Das liegt sicher daran, dass ich in letzter Zeit wieder öfters gekocht habe. Vielleicht bin ich dabei aber auch etwas übermütig geworden, indem ich zum Beispiel die Anweisung aus dem Rezept, die Kräuter schön fein zu hacken, in der Manier eines Profikochs umsetzen wollte. Die schaukeln ihr scharfes Messer ja auch immer ratzfatz hin und her und halten sich gar nicht lange auf mit der Schneidearbeit. Was das angeht, weiß ich jetzt jedenfalls, dass ich den Dreh noch nicht so ganz raus habe. Auf das scharfe Messer will ich es jedenfalls nicht schieben. Schließlich ist selbst in dem Kinderkochbuch, das dann und wann noch zum Einsatz kommt, unter M wie Messer vermerkt: Messer müssen scharf sein. Denn stumpfe Messer sollen viel gefährlicher sein.

Statt um scharf oder stumpf geht es bei der Gestaltung des Moritzburgrings in Halle eher um die Frage: grün oder grau? Doch die Pläne, die dortigen Parkplätze abzuschaffen, sorgen für Widerspruch. Mein Kollege Jonas Nayda geht auf die aktuelle Diskussion ein und blickt zurück auf eine Zeit, als der Moritzburgring noch anders aussah.

Im Prozess gegen Halles suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) ist es am Donnerstag zum Showdown gekommen: Am letzten Verhandlungstag vor den Plädoyers am Landgericht sagte der Hauptzeuge aus. Der ehemalige EVG-Chef Jan Hüttner nannte Wiegand einen Lügner. Mein Kollege Dirk Skrzypczak war im Gericht dabei.

Über ein Urteil des Amtsgerichts Halle freut sich indes die Tierrechtsorganisation Peta. Ein Trainer, der vor einigen Jahren bei einem Pferderennen in Halle ein Pferd mehrmals getreten hat, wurde zu einer Geldbuße verurteilt. Die Tierrechtler fordern indes die gänzliche Abschaffung des Galopprennsports. Der Rennclub Halle widerspricht entschieden.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst