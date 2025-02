Ebenfalls wichtig: Am Donnerstag werden Kitas und Schulhorte in Halle bestreikt. Und ins Landsberg hat sich ein tödlicher Unfall ereignet.

dem Hallenser sagt man nach, dass er zum Lachen in den Keller geht. Cool sind die anderen, wie Leipzig etwa, während auf die eigene Stadt nur geschimpft wird. Beim Zukunftszentrum ist es ähnlich. Immer wieder hört man die Meinungen: Braucht keiner, zu teuer. Das Geld sollte die Stadt lieber in die Schulen stecken. Dabei ist es der Bund, der investiert, nicht Halle. Und was ist mit dem Riebeckplatz? Findet den wirklich jemand toll, so wie er ist? Jetzt wird er umgebaut. Ich finde das richtig.