Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

noch einmal schlafen (und das eine Stunde kürzer als sonst), dann kommt der Osterhase vorbei. Freuen Sie sich schon auf die Zeit mit der Familie oder das Verstecken und Suchen? Bei uns spielt das Alter keine Rolle, wir bleiben bei der Tradition, dass immer eine Kleinigkeit versteckt wird. Auch wenn ich zugeben muss, dass der Spaßfaktor als Kind minimal höher war. Am lustigsten war es immer, wenn die Versteckenden vergessen haben, wo die Eier liegen und die Gesamtanzahl am Ende nicht erreicht wurde. In der Theorie müsste sich in unserem Garten immer noch ein Ei von vor vielen Jahren verstecken, denn gefunden wurde es bisher nicht.