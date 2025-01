FDP-Chef Linder trifft in Halle auf Freunde und Gegner

die Plakate überall in der Stadt zeigen es: Es ist Wahlkampfzeit. Und die Hallenser wählen im Februar nicht nur eine neue Bundesregierung, sondern auch einen neuen Oberbürgermeister. Wegen der Bundestagswahl kam am Donnerstag der FDP-Chef und ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner in die Stadt und sprach auf dem Markt zu den Menschen. Er traf dort auf Unterstützer, aber auch auf viele ihm weniger freundlich gesinnte Bürger. Und dann war da noch die Sache mit der Torte und dem Ei. Meine Kollegin Katja Pausch war vor Ort und berichtet über das Geschehen.