Drama dauerte 13 Stunden. Was noch wichtig ist: Abschied aus dem Gläsernen Büro im Hauptbahnhof.

Hat Vater seine Tochter in Halle entführt?

Hier in Halle, Newsletter vom 25. April 2025

es war ein Nervenkrieg, der sich von Mittwoch bis in die Nacht zum Donnerstag hinzog. Ein Mann soll in Neustadt seine Tochter entführt haben - der Mutter entrissen. Was folgte, war ein Katz'- und-Maus-Spiel. Es gab ein - für das Mädchen - glückliches Ende. Mein Kollege Marvin Matzulla war über Stunden dabei.

Dass das Opernhaus in Halle technische und bauliche Mängel hat, ist bekannt. Nun kommt offenbar noch ein verheerender Wasserschaden hinzu. Die Folgen sind scheinbar dramatisch, wie Halles Bühnen mitteilen. Auch die Polizei wurde eingeschaltet. Steckt womöglich Sabotage dahinter?

Nur noch heute geöffnet: Das Gläserne Büro im Hauptbahnhof. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Noch ein Wort in eigener Sache. Nach drei Monaten werden wir heute unser Gläsernes Büro im Hauptbahnhof planmäßig wieder verlassen. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und uns vor allem über den Kontakt zu zahlreichen Reisenden und Lesern gefreut. Wir werden unseren Pop-up-Store vermissen. Heute ist meine Kollegin Hanna Schabacker noch einmal vor Ort. Und ich bin es auch.

Das heißt aber nicht, dass wir für unsere Leser nicht mehr greifbar sind. Demnächst gehen wir mit unserer neuen Elektro-Schwalbe auf Tour. Das Moped ist eine Neuauflage der Kult-Simson aus der DDR. Dort, wo sie künftig sein wird, finden Sie uns auch zum Dialog.

Ihr Dirk Skrzypczak