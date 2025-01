Auf seiner Wahlkampftour macht Ex-Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner auch in Halle Station. Für seine Rede auf dem Markt gibt es Beifall, aber auch laute Proteste vor allem von jungen Menschen.

Mit Video: FDP-Chef Christian Lindner in Halle: „Buh“-Rufe, Torte und ein fliegendes Ei

Halle (Saale)/MZ. - „Alles lässt sich ändern“ steht in großen Buchstaben auf dem gelben Tour-Bus, der zwischen Kaufhof und Straßenbahn-Haltestelle auf dem halleschen Marktplatz steht. Für 12.45 Uhr hat sich an diesem grau-kalten Donnerstag FDP-Chef Christian Lindner angesagt, um für die Bundestagswahl am 23. Februar für seine Partei zu werben.