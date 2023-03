ausgerechnet der hallesche Energieversorger EVH hat gute Nachrichten für seine Kunden. Und ich schreibe „ausgerechnet“, weil gerade die Energiekosten zuletzt nur eine Richtung kannten: steigend. Doch nun kündigt die EVH den Richtungswechsel bei der Preisentwicklung an. Ab kommendem Monat werden Strom und Gas in Halle günstiger. Mit welchen Preisen die Hallenser künftig rechnen können und ob in Halle über den Winter überhaupt Energie eingespart worden ist, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak von EVH-Geschäftsführer Olaf Schneider erfahren.

Sollten Sie indes statt in die heimische Wanne mal wieder ins Schwimmbecken des halleschen Erlebnisbades Maya mare steigen wollen, müssen Sie sich noch bis kommenden Samstag gedulden. Denn aktuell ist das Maya mare wegen der alljährlichen Säuberungs- und Ausbesserungsarbeiten geschlossen. Was dabei alles getan wird, hat meine Kollegin Katja Pausch bei ihrem Besuch im Maya mare herausgefunden.

Nicht mehr lang und eine weitere Attraktion in Halle wird ihre Türen für Besucher öffnen: das Planetarium am Holzplatz. Was es alles über Halles Tor zu den Sternen - das alte wie das neue - zu wissen gibt, hat Dirk Skrzypczak für Sie zusammengetragen. So hat zum Beispiel „der Knochen“ nichts mit den Überresten eines Lebewesens zu tun.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre

Ihr Denny Kleindienst