Neuer Laden öffnet in Spickendorf I Dort wollen Leute Urlaub machen I CDU-Bundestagskandidat stellt sich vor

Es gibt wieder Keramik in der Keramikscheune

Hier in Halle, Newsletter vom 10. Februar 2025

es gibt Neuigkeiten aus der Keramikscheune! Nach einem halben Jahr Stillstand wird noch in dieser Woche ein neuer Laden eröffnen. Das Besondere daran: Der neue Geschäftsführer ist der ehemalige Azubi. Seine Angestellten sind ehemalige Mitarbeiter. Wie es dazu kam und was der neue Geschäftsführer dort anbietet, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe. Ich bin gespannt, ob sich die Scheune wieder zu dem beliebten Ausflugsziel entwickelt, das es einst war.