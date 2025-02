Nach kurzem Stillstand beim Ausflugsziel in Spickendorf können sich Interessierte wieder freuen: Am Valentinstag eröffnet dort ein neuer Laden, der Tradition und Trend verbindet. Das gibt es dort zu kaufen.

Spickendorf/MZ. - Lange war unklar, wie es mit der Keramikscheune weitergeht – jetzt steht fest: Am Freitag wird wieder eröffnet. Und zwar unter neuem Namen und mit einem alten Bekannten an der Spitze. Sascha Schilling, einst Auszubildender in der Keramikscheune, kehrt als Geschäftsführer zurück und startet mit vier ehemaligen Mitarbeiterinnen das neue Kapitel „Unique by Schilling“.