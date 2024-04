Hier in Halle - Newsletter vom 16. April 2024

die Woche hat ziemlich heftig begonnen. Zumindest für den Unternehmer und AfD-Kreistagsabgeordneten Sven Ebert. Auf seinem Firmengelände in Hohenweiden sind in der Nacht auf Montag fünf LKWs abgebrannt. Die Brandursache ist zwar noch unklar, doch ein politisch motivierter Anschlag wird nicht ausgeschlossen. Der Staatsschutz ermittelt. Mein Kollege Marvin Matzulla war als einer der ersten am Brandort und hat ein Video gemacht.