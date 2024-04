Staatsschutz ermittelt Mit Video: Lkw in Flammen - Brandanschlag auf Umzugsfirma von AfD-Politiker in Hohenweiden?

In Hohenweiden im Saalekreis brannten in der Nacht zum Montag mehrere Lkw der Umzugsfirma des bekannten Unternehmers und AfD-Politikers Sven Ebert ab. War es eine gezielte Attacke auf den Vertreter der als rechtsextrem eingestuften Partei, der in der Vergangenheit auch Holocaust-Überlebende diffamiert hatte? Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.