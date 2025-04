Zaun dran, Zaun ab, Zaun dran, Zaun ab. Wenn es um das Händel-Denkmal auf dem Marktplatz geht, scheint es keine klare Linie zu geben. Zweimal in der bisherigen Geschichte war das Denkmal bisher eingezäunt - zum Schutz vor Müll und Sachbeschädigung. Doch die Sitzflächen ringsherum sind beliebt und meistens gut gefüllt. Der neue Oberbürgermeister Alexander Vogt hat nun einen neuen Zaun ins Gespräch gebracht. Die Reaktionen sind kontrovers.

Die neue Rennsaison steht vor der Tür. Am 10. Mai findet auf den Passendorfer Wiesen das Auftaktrennen statt. Und in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Die Saalestadt wird ein Rennen innerhalb der Weltmeisterschaft für Amateur-Reiterinnen austragen. Doch das ist nicht alles. Auch in Renntag in der Winterzeit steht zur Debatte. Mehr darüber erfahren Sie von meinem Kollegen Dirk Skrzypczak.

Zum ersten Mai wird es wieder einige Änderungen geben. Eine davon betrifft Halles Innenstadt. Denn ab dann tritt eine neue Verbotszone für Waffen und Messer in Kraft. Wo diese genau gelten und welche Ausnahmen es gibt, haben wir in einem Artikel für Sie aufgeschrieben.

Ich wünsche einen schönen Mittwoch.

Luisa König