Es ist schon erstaunlich, was so ein grauer Januartag wie Dienstag doch noch für Farbe zaubern kann. Nehmen wir mal den Marktplatz. Das Pflaster ist trist, das passt zum Schmuddelwetter. Doch wer hätte gedacht, dass es für den Kaufhof - na ja für einen Teil wenigstens - jetzt neue Hoffnung gibt? Ein neuer Investor aus Leipzig will seinen Komplex umbauen und zum Shoppen wieder öffnen. Was dahinter steckt, erfahren sie hier.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.