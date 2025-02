So lief der Wahlsonntag in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 3. Februar 2025

vermutlich waren noch nie so viele Menschen in Halle an einem eiskalten Februarwochenende draußen auf den Straßen unterwegs wie gestern und vorgestern. Und wer ist Schuld? Natürlich die Politik.

Zuerst versammelten sich am Samstag rund 8.000 Menschen im Bereich des Landesmuseums für eine Demonstration gegen den CDU-Vorschlag, im Bundestag gemeinsam mit der AfD für eine verschärfte Abschiebepolitik zu stimmen.

Am Sonntag war dann Wahltag und wieder waren tausende Menschen auf den Straßen. Bei bestem Wetter erlebte die Stadt eine - für Oberbürgermeisterwahlen - sehr gute Wahlbeteiligung von 47,5 Prozent.

Auch wenn der ein oder andere Wahlkämpfer ab sofort frei hat, geht es am Montag natürlich sofort wieder weiter im Takt. Am 23. Februar findet sowohl die Bundestags- als auch die OB-Stichwahl statt.

Bis dahin verbleibe ich mit politisch interessierten Grüßen,

Ihr Jonas Nayda