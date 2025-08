es lohnt sich in der Regel, wenn man einen neuen Laden zeitnah nach der Eröffnung besucht. Denn es kann ja sein, dass es den Laden gar nicht so lange gibt. So geschehen nun in Halle mit der neuen Eisdiele in der Großen Ulrichstraße. Soll heißen: Ich kam zu spät. Denn als ich es nun einmal dorthin schaffte, stand ich vor verschlossener Tür. Durchs Schaufenster war noch das für eine Eisdiele typische Interieur zu sehen, aber keine Ware mehr, keine Auslagen. Die Eisdiele gibt es nicht mehr. Lange durchgehalten hat der Laden nicht. Anfang des Jahres hatte der Süßigkeiten- und Snack-Laden Candy Dream an selber Stelle geschlossen. Den gab es immerhin knapp zwei Jahre. Und ja, in dem war ich ein paarmal einkaufen. Von der Eisdiele hörte ich derweil nur, dass sie lediglich an manchen Tagen geöffnet ist, am Wochenende gar nicht. Hausgemachtes Eis soll es gegeben haben. In den Genuss kam ich leider nicht.

Apropos zumachen: In Trotha hat die Polizei dem Betrieb eines illegalen Drogenlabors den Garaus gemacht. Das befand sich in einem Garagenkomplex, der von der Hauptstraße nicht einzusehen ist. Polizei und Feuerwehr rückten dort am Donnerstag mit einem Großaufgebot an. Und die Ermittler wurden fündig. Illegale Substanzen, die im Straßenverkauf wohl mehrere Millionen Euro Wert gewesen wären, wurden sichergestellt.

Andernorts wird derweil neueröffnet: Im Falle der ersten Filiale der Franchise-Kette „Haus des Döners“ in Halle war zwar bekannt, dass sie bald eröffnet werden soll. Und auch, dass es zur Eröffnung den Döner fast für umsonst geben wird. Nur wann die Eröffnung sein wird, war bisher nicht klar. Nun wurde der Eröffnungstag bekanntgegeben.

Andrang wird es derweil ganz sicher auch wieder beim größten Fest der Stadt geben. Und es ist auch nicht mehr soo lange hin, da wird das Laternenfest in Halle gefeiert. Ende des heute begonnenen Monats August ist es soweit. Freuen können sich die Hallenser auf Feuerwerk, Brückenspringen und mehr: Die Highlights und wichtigsten Infos zum Laternenfest 2025 lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst