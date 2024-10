dramatische Szenen spielen sich derzeit im Südpark in Halle-Neustadt ab: Dort spitzen sich die Probleme für Mieter zu. Nicht nur Müll, Ungeziefer und ungepflegte Grünanlagen plagen die Bewohner, seit Dienstag müssen auch Hunderte Mieter in dem Viertel ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Die Stadtwerke haben die Versorgung mit Fernwärme eingestellt. Der Wohnungsverwalter scheint abgetaucht zu sein. Die Menschen hoffen nun auf ein Eingreifen der Stadtverwaltung. Könnte es sogar zu Enteignungen kommen? Mit dieser Problematik haben sich Jonas Nayda und Marvin Matzulla befasst. Was meine Kollegen recherchiert haben, können Sie hier lesen. Kurzer Spoiler, zusammengefasst in der Aussage eines langjährigen Anwohners: „Es muss dringend etwas geschehen. Hier im Südpark ist es derzeit absolut unter aller Sau.“

Doch es gibt auch gute Nachrichten in Ihrer MZ. Denn am Dienstag sind mehr als 3.000 „Erstis“ - also Studienanfänger - auf dem Universitäts-Campus zu Semesterbeginn an der halleschen Martin-Luther-Universität feierlich begrüßt worden. Feierlich in zweierlei Hinsicht: Erst gab es offizielle Worte, am Abend dann wurde bis spät in die Nacht vor dem Audimax Party gemacht. Das gehört zum Studentenleben - genauso dazu wie Hörsaal, Seminar und Prüfungen. Isabell Sparfeld war vor Ort und hat erfragt, warum sich die Studierenden für die hallesche Alma mater entschieden haben.

Turbulent und sportlich geht es derweil beim „Tohuwabohu“-Festival, das am Freitag zum bereits neunten Mal internationale Stars der Artistik- und Jonglierszene in die Saalestadt holt, zu. Vier Tage lang dreht sich alles um Akrobatik und andere Zirkus-Highlights. Ich habe mich mit einem der Organisatoren unterhalten, der einen Einblíck ins Programm und in die Szene gegeben hat. DerClou beim diesjährigen „Tohuwabohu“-Festival: ein Star-Akrobat, der mit einem Roboter als artistischem Kollegen auf der Bühne agiert. Unterhaltung, Spannung und Mitmach-Spaß sind garantiert, versprechen die Veranstalter.

