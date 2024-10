Semesterstart an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

So voll war es auf dem Universitätsplatz lange nicht: Viele Studierende nutzten am Dienstag die Möglichkeit, die Angebote der Universität Halle kennenzulernen.

Halle/MZ. - Egal wohin der Blick am Dienstag über den Universitätsplatz schweifte: Gut gefüllte, durchsichtige Taschen mit hellgrünen Rändern soweit das Auge reicht. Kein Wunder, die Martin-Luther-Universität verteilte diese Willkommenstaschen bei ihrer Immatrikulationsfeier kostenlos an die 3.620 Erstsemester. Neben Infomaterialien finden die Studierenden Gutscheine und kleine Snacks für einen guten Semesterstart darin. Das war aber nicht das Einzige, was vor dem Löwengebäude auf die „Erstis“ wartete.