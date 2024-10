Versorgung mit Warmwasser und Heizung eingestellt Dramatische Lage in Halle: Hunderte Neustädter sitzen im Kalten

Im Südpark in Neustadt häufen sich die Probleme. Die Stadtwerke haben am Dienstag in mehreren Wohnblöcken die Wärmeversorgung eingestellt. Wird der Eigentümer enteignet?