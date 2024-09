manche Frauen lieben Frauen, manche Männer lieben Männer und manche Menschen finden sich in der klassischen Einteilung zwischen Mann und Frau nicht wieder. Das nennt sich sexuelle Selbstbestimmung und ist ein Freiheitsrecht in Deutschland.

Es gibt dennoch Menschen, die sich daran stören. Die beängstigenden Bilder vom Christopher Street Day (CSD) in Bautzen, als rund 680 Rechtsextreme versuchten, den CSD anzugreifen, haben einmal mehr gezeigt, in welcher Gefahr sich queere Menschen befinden.

An diesem Samstag findet der CSD in Halle statt. Wenige Tage davor kursiert nun im Internet ein Aufruf zur Gewalt gegen Teilnehmer des CSD. Mein Kollege Denny Kleindienst schreibt in seinem Artikel, was es damit auf sich hat und welche Sicherheitsvorkehrungen am Samstag in Halle getroffen werden.

Es sind Bilder, die an eine lustige Achterbahnfahrt erinnern: lachende Kinder in einem schnellen Gefährt, die zusehen, wie bei hohem Tempo die vorbeiziehende Landschaft flüssig wird. Nur zeigt das Video, das in den vergangenen Tagen für mächtig Aufruhr gesorgt hat, keine Fahrt in der Achterbahn, sondern einer halleschen Straßenbahn, die mit geöffneter Tür durch die Stadt rauscht - da bleibt einem das Lachen dann doch im Hals stecken.

Meine Kollegen Marvin Matzulla und Jonas Nayda haben die Werkstatt des Betriebshofs der Halleschen Verkehrs AG (Havag) besucht und in Erfahrung gebracht, wie es zu dem gefährlichen Vorfall im Juni kommen konnte.

