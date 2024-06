Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

nur eine halbe Stunde mit dem Auto sind es von Halle bis nach Wolfen. Dort findet aktuell das Festival Osten – ein Festival „für Kunst und gegenseitiges Interesse“ – statt, das ich am Sonntag besucht habe. Nach der Führung durchs dortige Filmmuseum und einer Performance zum Artensterben im örtlichen Rathaus traute ich mich schließlich auf die am Festivalzentrum an der Alten Feuerwache aufgebaute Wasserrutsche. Die war von Kindern den ganzen Tag über in Beschlag genommen worden, während ich noch zögerte. Aber ich hatte nun einmal die Badehose dabei. Also gab ich mir schließlich einen Ruck. Nur leider hatte ich zu lange gewartet. Im oberen Stockwerk angekommen, hing bereits ein Schild am Rutscheneinstieg: „Gesperrt“. Während ich also trocken blieb, gingen am selben Tag viele Parteien und Wählervereinigungen bei der Stadtratswahl in Halle sprichwörtlich baden und blicken nun auf einen für sie ernüchternden Wahltag.