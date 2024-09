Sorge um die Sicherheit beim Christopher Street Day in Halle. Gefeiert wird auch bei der Havag am Steintor. - am Rathaus ist die Regenbogenfahne gehisst, doch die Freude über den bunten Christopher Street Day in Halle ist getrübt: Die Community fühlt sich durch rechte Gegenaktionen in Gefahr. Im Interview mit MZ-Redakteur Denny Kleindienst hat Luna Möbius von ihren Ängsten berichtet. Das Programm mit Unterstützung der Aids-Hilfe Halle und dem Jugendnetzwerk Lambda läuft natürlich trotzdem: Auftakt ist am heutigen Samstag, 11 Uhr mit einem Straßenfest auf dem oberen Marktplatz mit einem bunten Programm. Um 13 Uhr startet eine Demonstration auf dem Marktplatz. Über die Große Steinstraße, das Reileck und zurück über die Geiststraße und den Curie-Platz bis zum Markt verläuft die Route.

