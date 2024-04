Am Eingang zur Neustadt glänzt jetzt das Wappen in knalligen Farben. Und an anderer Stelle kommt eine neue Eiszeit auf uns zu

viele Menschen bekennen Farbe und sagen mit Stolz „Ich wohne in Halle-Neustadt“. Jetzt hat auch die Stadt Farbe bekannt und die Sanierung der beiden Stelen am Eingang der früher eigenständigen Stadt finanziert. Am Donnerstag haben die Restauratoren das Wappen wieder angebracht. Vorher waren die Farben verblasst, jetzt leuchten sie wieder in rot, gelb und grün. Auch die Stele war beschädigt und ist runderneuert worden. Was die Stadt noch mehr in Neustadt plant, lesen sie in meinem Beitrag.