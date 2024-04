Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Wow! In knallbunten Farben, rot, gelb, grün mit weißen Tauben war das Stadtwappen am, Eingang zur Neustadt, als es 1987 nachträglich zum 20. Jahrestag der Grundsteinlegung des Stadtteils aufgestellt wurde. Und genau so sieht es jetzt wieder aus. Die halleschen Restauratoren Peter Schöne und Detlev Kuhne haben die beiden vier Meter hohen Stelen an den Stadteingängen an der Magistrale Höhe Rennbahnkreuz und an der B 80, Abfahrt Weststraße, wieder in den Originalzustand gebracht. Am Donnerstag sind die Wappentafeln wieder angebracht worden. Die Stadt hat die 33.500 Euro teure Restaurierung finanziert.