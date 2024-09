das müssen Schreckmomente gewesen sein: Weil zwei Mädchen miteinander in Streit geraten sind, rückten Polizei und Rettungsdienst am Dienstag an der Fliederwegschule an. Es gab Verletzte, für alle Schüler war der Unterricht an diesem Tag nach dem Vorfall beendet. Marvin Matzulla und Jonas Nayda haben recherchiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.