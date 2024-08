Was geht in Sachsen-Anhalt?

zwei Tage zuvor hatte ich den Facebook-Post gesehen: „Wir haben überlebt“ hatte ein Vater von der Couch aus geschrieben – nach einem Kindergeburtstag. So schlimm?! Ich hatte ja keine Ahnung.

Mitte August ist Arthur fünf geworden. Der Geburtstag war ihm extrem wichtig. Mehrfach wurden Einladungslisten geschrieben. Am Ende standen sieben Namen drauf. Das schien mir sportlich. Zwei Absagen später hielt ich die Party samt Geburtstags-Olympiade für beherrschbar. Bis die erste halbe Stunde vorbei war. Der eine wollte kein Papageienkuchen. Der andere fand Topfschlagen doof. Der Dritte musste dringend auf Toilette. Im Hof machte sich das Chaos breit.

Ein Puky-Rennen bekamen wir noch hin, die Eispause konnte alle begeistern, dann ließen wir den Plan Plan sein und die Kinder spielen. Wir haben überlebt. Am 5. September wird Gustaf zwei Jahre alt. Es kommen nur die Großeltern. Der Nachmittag scheint mir beherrschbar. Bislang.

Ich bin Steffen Brachert und habe zwei Kinder, 1 und 5 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Dieses Mal verlosen wir 1x2 Freikarten für ein interaktives Familienkonzert zum Internationalen Chorfest Magdeburg. Dann mal los:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sexuelle Aufklärung: Pornografie ist überall, Kinder kommen immer früher damit in Kontakt. Wie können Eltern ihre Kinder schützen und sie gleichzeitig richtig aufklären? Tipps und Tricks, um Peinlichkeiten zu vermeiden.

Psychologen warnen: Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Das erlebt auch Diplom-Psychologin Anett Schütte in Biederitz. Wovon die Expertin Eltern dringend abrät.

Viel Flüssigkeit im Sommer: Vertieft ins Spiel können Kinder das Trinken schon mal vergessen. Oft eine Eltern-Sorge: Bekommt ihr Kleinkind genug Flüssigkeit, auch an heißen Tagen? Diese Richtlinien helfen bei der Orientierung.

Traditionelle Rollenbilder und Politik: Zunehmend inszenieren sich junge Frauen in Sozialen Netzwerken in traditionellen Rollenbildern. Manche dieser „Tradwives“ wollen so für Werte der extremen Rechten werben.

Familienrecht: Eltern und Großeltern in der Zwickmühle? Wenn Kinder nicht zu Oma und Opa wollen.

Zahngesundheit: In Sachsen-Anhalt geht jedes zweite Kind zum Kieferorthopäden. Eine Studie hält die kieferothopädische Versorgung im Land für nicht ausreichend.

Kita-Beiträge: Das Sozialministerium will auch 2025 Bundesgeld teilweise einsetzen, um die Elternbeiträge in den Kitas zu deckeln. Derweil zeichnet sich neuer Streit mit den Kommunen um den Betreuungsschlüssel ab – dabei geht es vor allem ums Geld.

Adoption: Die Zahl der Adoptionen in Sachsen-Anhalt bleibt über die Jahre auf einem gleichbleibenden Niveau. Vorwiegend werden Mädchen und Jungen im Alter bis zu drei Jahren adoptiert.

Sportabzeichen-Tour in Wittenberg: Frank Busemann und weitere Sport-Ikonen kommen am 4. September nach Wittenberg. Was bei der Sportabzeichen-Tour zu erleben ist und wie Kinder ein exklusives Training gewinnen können.

Schuljahr wiederholen: In Burg (Jerichower Land) müssen viele Erstklässler die 1. Klasse wiederholen – ein alarmierender Trend. Die Gründe für eine verlängerte Verweildauer der Schüler sind nicht weniger besorgniserregend.

Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr: Die Kinderfeuerwehren in Nienburg (Salzlandkreis) und Umgebung suchen Nachwuchs.

Namenloser Säugling in Wernigerode: Ein vier Wochen altes Baby aus Wernigerode im Harz hat einen weißen Fleck in seiner Geburtsurkunde. Der Vorname fehlt. Warum das so ist, welche Probleme das mit sich bringt und welche Lösung in Sicht ist.

Wernigeröder Schloss wird zur Filmkulisse: Das Wernigeröder Schloss wird wieder zur Filmkulisse für „Die Schule der magischen Tiere“. Welche Einschränkungen die Dreharbeiten für Besucher mitbringen und was die Film-Reihe für den Tourismus in der Stadt bedeutet.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elenor (4) interessiert sich für Insekten:

„Ameisenspray darf man nicht auf Ameisen sprühen, weil die sich damit wehtun!“ Elenor (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Eisleber Wiesenmarkt: Vom 13. bis zum 16. September sowie vom

20. bis 22. September wird in Eisleben mit der Eisleber Wiese das größte Volksfest in Mitteldeutschland eröffnet. Was auf dem Programm steht und worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.

Abenteuerliche Abkühlung: Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Wo führt hier ein Weg raus? Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg: Größer, höher und kniffeliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Einen Ausflug wert: Wieso der Pferdehof Elbaue in Schönebeck Karls Erlebnisdorf 2.0 genannt werden kann.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Familienfest auf dem Lutherhof in Wittenberg

An diesem Samstag ist auf dem Wittenberger Lutherhof ein großes Familienfest angesagt. Katharina von Bora höchstselbst eröffnet das Fest um 14 Uhr. Dann gibt es Musik, mittelalterliche Spiele, Kinderschminken, eine Kreativstrecke und Jonglage. Die Mitmachausstellung „Der Mönch war's!“ öffnet von 14 bis 18 Uhr.

Datum: 31. August 2024, 14-18 Uhr, Lutherhof

Musik aus aller Welt: Familienkonzert im Gesellschaftshaus in Magdeburg

Bonjour, Hola, Hello, Ciao – So tönt es aus dem Magdeburger Gesellschaftshaus an diesem Sonntag. Denn dann startet eine spannende musikalische Reise durch Europa zu der eine fröhliche Reisegesellschaft aus Familien eingeladen ist! Christine Modersohn als Reiseleiterin und die beiden Musikerinnen Claudia Körner am Klavier und Shirley Radig als Sängerin bewegen sich singend und tanzend durch die verschiedenen Länder Europas.

Datum: 1. September 2024, 16 Uhr, Schinkelsaal, Gesellschaftshaus Magdeburg

Rätsel-und-denk-mal-Rallye in den Franckeschen Stiftungen in Halle

Das Stiftungsgelände mit Hilfe von versteckten Hinweisen, fragwürdigen Tipps und Quizquatsch erkunden und im Vorbeigehen un- und altbekannte und Denkmäler (neu) entdecken? Das geht am Familientag an diesem Sonntag ab 11 Uhr. Treffpunkt: am Infozentrum.



Anmeldung bis zum Freitag, 30. August, 16 Uhr unter [email protected].

Datum: 1. September 2024, 11 Uhr, Franckesche Stiftungen

Magie im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Ab dem 1. September zeigt die Kino-Kette jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle Willkommen.

Datum: 1. September 2024 "Harry Potter und der Stein der Weisen", weitere Teile folgen am 8./15./22./29.9. sowie 6./13./20.10., CinemaxX

Kunst (im Alltag) erleben in Wittenberg

In diesem Sommer verändern die Wittenberger Kunstwege das gewohnte Bild der Einkaufsstraßen der Wittenberger Altstadt. Teils offensichtlich, teils erst zum Entdecken mischt sich bis zum

6. September 2024 Kunst in die Schaufenster der Geschäfte der Altstadt, belebt den Leerstand und lädt zu einem besonderen Einkaufsbummel ein, der die Sinne für den Dialog von Kunst und Alltag schärft.

BWG Trödel- und Flohmarkt in Halle

Zum Wegwerfen zu schade, zum Verschenken zu gut? Hobby-Händlerinnen und Händler aufgepasst! Die BWG Begegnungsstätte Rosengarten in Halle lädt am 14. September alle Hobby-Händlerinnen und Händler dazu ein, sich mit einem Stand am Flohmarkt zu beteiligen und so ein vielfältiges Trödel- und Raritätenangebot zum Handeln und Trödeln an den Mann oder die Frau zu bringen.



Anmeldung bei Stephanie Becherer (0345 20933316) oder per

E-Mail: [email protected] sowie Constantin Matzel (0345 209333 17) oder per E-Mail: [email protected]

Datum: 14. September 2024, 13-17 Uhr, BWG Begegnungsstätte Rosengarten, Carl-Schurz-Straße 12

Bienen-Aktionstage im Erlebnistierpark Memleben

Am 7. und 8. September warten auf alle Besucher des Erlebnistierpark Memleben spannende Tage zum Thema "Biene, Honig & Co." mit vielen Spiel- und Mitmachaktionen. Neben einer bunten Bienen-Malstraße, leckerer Honigverkostung, sind auch Imker live vor Ort und zeigen tolle Sachen zu den faszinierenden Tieren. Besucher können eine echte Honigschleuder drehen oder gar in eine Imkertracht steigen: Zum Schutz vor Allergikern wird die außergewöhnliche Ausstellung ohne lebende Bienen stattfinden!



Natürlich sind an diesem Tag auch die vielen Attraktionen des Erlebnistierparks geöffnet.

Datum: 7./8. September 2024, 10-17 Uhr, Erlebnistierpark Memleben

Spielzeiteröffnung am Theater Magdeburg

Die neue Spielzeit muss gefeiert werden! Am 7. September lädt das Theater Magdeburg deshalb zum Theaterfest. Da zeigt unter anderem der Teensclub zwei Vorstellungen der Inszenierung „Am Ende sind wir“. Am Sonntag, 8. September, öffnet das Opernhaus seine Türen. Theaterbegeisterte und Interessierte sind eingeladen, hinter die Kulissen zu schauen, die Bühne zu begehen, dem Ballett und Opernensemble bei offenen Proben zuzusehen, einen Blick in den Requisitenfundus zu werfen oder die Technikshow und künstlerische Kostproben zu erleben.

Datum: 7./8. September im Schauspiel- und Opernhaus, Theater Magdeburg

Musikschulfest im Schloss Köthen

Die Musikschule in Köthen feiert Geburtstag. Anlässlich des 40-jährigen Gründungsjubiläums lädt die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ am 15. September ab 10.30 Uhr im Schloss Köthen ganztägig ein, diesen runden Geburtstag mit Pauken und Trompeten zu zelebrieren.

Datum: 15. September 2024, ab 10.30 Uhr, Schloss Köthen

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zu gewinnen: 1x2 Freikarten für ein interaktives Familienkonzert in Magdeburg.

Insgesamt 35 Chöre haben sich für das Internationale Chorfest Magdeburg in diesem Jahr angemeldet. Das größte Chorfestival Sachsen-Anhalts, das mit einem Internationalen Chorwettbewerb gekoppelt ist, freut sich über Chöre aus der Region, ganz Deutschland, aber auch internationale Gastensembles aus Dänemark, Finnland, Ghana und Kroatien.

Das Internationale Chorfest Magdeburg rückt vom 11. bis 15. September 2024 den Chorgesang in den Mittelpunkt. Neben dem Internationalen Chorwettbewerb, den der Verein Interkultur e.V. organisiert, wird es wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geben. Unter dem Motto „Neue Wege finden – Finding new ways“ sind sowohl bewährte Formate wie Freundschaftskonzerte, Chorsinfonisches Konzert und die „Lange Nacht der Chöre“ als auch neue Events geplant.

Ergänzt wird das Chorfestprogramm unter anderem durch ein interaktives Familienkonzert am 15. September, 15 Uhr, im Gesellschaftshaus mit kreativ-spielerischem Rahmenprogramm und einem Mitmachprogramm ab 13.30 Uhr.

Wir verlosen 1x2 Freikarten für das interaktive Familienkonzert am 15. September im Gesellschaftshaus Magdeburg. Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 4. September eine

E-Mail mit dem Betreff „Familienkonzert“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen einen guten Start ins Wochenende. Viele Grüße aus der Eltern-Ecke!

