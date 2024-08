Volksfest in Mitteldeutschland Zehn Fahrgeschäfte feiern Premiere: Was die Eisleber Wiese dieses Jahr zu bieten hat

In drei Wochen wird in Eisleben mit der Eisleber Wiese das größte Volksfest in Mitteldeutschland eröffnet. Was auf dem Programm steht und worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.