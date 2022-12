Wie Dessau einmal baden ging und so ein Wintermärchen möglich gemacht hat

wer nach der Wende Dessau nicht verlassen hat und in der Stadt auch unterwegs war, der müsste ihn kennen: Dirk Breitfeld, von allen nur „Biber“ genannt, der in der Zerbster Straße einst in der legendären Kneipe „Bibers Corner“ hinter dem Tresen stand, der hier ein Kneipen-Festival „Dessauer Nachtschicht“ organisiert hat und in einer Band sang. Die Aufzählung ist unvollständig.