Welche Zahl beim Bürgerentscheid zur Buga 2035 in Dessau-Roßlau besonders ist

rund um den Bürgerentscheid zur Buga 2035 in Dessau-Roßlau gibt es eine Zahl, die mich fasziniert: 19.024 Einwohner der Doppelstadt haben am ersten Advent abgestimmt. Was einer Wahlbeteiligung von 29,72 Prozent entspricht.