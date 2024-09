Warum zwei Kleingärtner gegen das Fällen zwei Bäume kämpfen müssen - Warum die Zahl 12 am Wochenende in Dessau eine große Rolle spielt

die Zahlen klingen erst einmal nicht so dramatisch: In Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg, den kreisfreien Städten des Landes, sollen Grundschulen künftig im ersten Jahrgang 50 statt 30 Schüler vorweisen. In Sekundarschulen sollen es in der fünften Klasse 75 statt 40 Schüler sein. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner begründet das so: „Kleinst-Schulen mit kleinen Kollegien sind nicht in der Lage, ein vielfältiges Angebot vorzuhalten und abzusichern.“