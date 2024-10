am Anfang stand eine Zusicherung: Die Reform der Grundsteuer wird aufkommensneutral sein. Das hat jeder auf sich bezogen. Bei den Grundsteuer-Zahlern kam an: Es bleibt alles, wie es ist. Was falsch war. Denn die Grundsteuer sollte für die gleich bleiben, die sie einnehmen: Die Städte und Gemeinden also, für die die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle ist. Sie haben also einen Kassensturz gemacht - und gemerkt, dass ihre Einnahme deutlich sinken. In Dessau-Roßlau allein von 11,6 auf 9,1 Millionen Euro.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.