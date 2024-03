Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

die CIO Times aus San Francisco, ein internationales Wirtschaftsmagazin, hatte im Jahr 2023 „Five Business Leaders In The Spotlight Everyone Must Know" vorgestellt. Mit ihrem Bild auf der Titelseite war: Denise Schuster, die 2013 in Dessau die Firma „Park Your Truck“ gegründet hat und heute als Europas größter Lkw-Parkplatzbetreiber 20.000 Parkplätze anbietet und etwa 5.000 inzwischen selbst betreibt. Seit ein paar Wochen auch in Dessau - im Gewerbegebiet Mildensee.