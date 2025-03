Welche Tipps eine 100-Jährige hat - Welche Probleme es in der Anhalt Arena gibt

Einig wie selten: Wie die alte Klinikums-Spitze in Dessau Stadtrat und Rathaus gegen sich aufbrachte

Jörg Bernstein wurde direkt. „Dafür habe ich genau 5 Worte“, schrieb der FDP-Landtagsabgeordnete und Stadtrat am Mittwoch reichlich wütend auf Facebook. „ICH FÜHLE MICH KOMPLETT VERARSCHT.“ Bernstein stand damit nicht allein. Ein Affront. Eine Schweinerei. Selten waren sich Dessau-Roßlaus Stadträte in ihrer Kritik so einig wie aufgebracht.