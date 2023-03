wer macht bloß so etwas: Offenbar mutwillig haben bislang Unbekannte am Wochenende das Gehege im Tierpark Hexentanzplatz in Thale geöffnet. Das Stachelschwein-Pärchen Pinky und Brain war jedenfalls verschwunden. Der Text unserer Quedlinburg-Reporterin Susanne Thon vom Montag sorgte für große Anteilnahme und so manch eine Suche in der Region. Thale-Reporterin Almut Hartung konnte Mitte der Woche zumindest Teilentwarnung geben: Brain kehrte inzwischen zurück und Pinky wurde auch bereits mehrfach gesichtet. Hoffen wir, dass es für beide gut ausgeht.

