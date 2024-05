Fachkräftemangel Firmen in Sachsen-Anhalt locken neue Mitarbeiter mit Willkommensprämie

In Sachsen-Anhalt bieten immer mehr Unternehmen Willkommensprämien in Stellenanzeigen von bis zu 5.000 Euro an, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Besonders in technischen Berufen, im Gesundheitswesen und im Baugewerbe wird der Bonus benutzt.