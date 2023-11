Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkopau/MZ. - Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat in dem Haus schon übernachtet, genauso wie die Kult-Rapper „Die fantastischen Vier“ und TV-Wettermoderator Jörg Kachelmann. Auch König Solomon Gafabusa Iguru I. aus Uganda logierte bereits in Schkopau – in der 160 Quadratmeter großen König-Heinrich-Suite. Im Schlosshotel Schkopau (Saalekreis) quartieren sich immer wieder Prominente ein, wenn sie in der Region Halle/Leipzig sind. Vor allem ist das ehemalige Wohnschloss der Familie von Trotha aber bei Paaren für Hochzeiten beliebt. Selbst Amerikaner, Japaner und Chinesen feiern in dem Renaissance-Schloss gern ihre Trauung.