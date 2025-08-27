Der Eigentümer will die Antonov-124-Flotte verkaufen. Wer zahlt dann für die gestrandeten Flieger am mitteldeutschen Airport.

Volga Dnepr soll verstaatlicht werden: Zahlt dann Putin für geparkte Antonovs 124 in Leipzig/Halle?

Die drei russischen Antonov 124 stehen in einem Wartungsbereich am Rande der Flugbahn Nord des Airports Leipzig/Halle.

Schkeuditz/MZ. - Die Antonov 124 ist das größte in Serie gebaute Frachtflugzeug der Welt. Da die Maschine schwere, sperrige Fracht von mehr als 100 Tonnen transportieren kann, sind die Flieger auch für das Militär sehr interessant. Nun will der russische Staat offenbar die russische Frachtairline Volga Dnepr übernehmen und sich somit den direkten Zugriff auf einige AN 124 sichern. Das dürfte indirekt auch Auswirkungen auf den Flughafen Leipzig/Halle haben.