Nach dem Hinweis eines Kollegen hat die Polizei in Barleben einen betrunkenen Transporterfahrer ohne Führerschein erwischt.

Barleben. - Einen betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei am späten Montagabend An der Sülze in Barleben erwischt.

Demnach sei einem Polizisten außerhalb seines Dienstes ein verdächtiger weißer Kleintransporter aufgefallen. Dieser habe seine Kollegen informiert, die den Transporter daraufhin kontrollierten.

Polizei in Barleben erwischt betrunkenen Transporterfahrer

Dabei sei festgestellt worden, dass der 36-jährige Fahrer offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Er wies deutliche Ausfallerscheinungen auf, teilt die Polizei mit.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,84 Promille ergeben. Zudem hatte der 36-Jährige keinen Führerschein, so die Polizei weiter. Dieser sei ihm zuvor bereits entzogen worden.

Dem Fahrer erwarten nun zwei Anzeigen: Eine wegen Trunkenheit im Verkehr und die andere wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.