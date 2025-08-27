weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Unfall in Irxleben - Moped stößt in Kurve mit Mercedes zusammen

Zwei Verletzte Unfall in Irxleben - Moped stößt in Kurve mit Mercedes zusammen

In einer Kurve ist ein Mopedfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Mercedes zusammengestoßen.

Von DUR Aktualisiert: 27.08.2025, 14:20
Ein Mopedfahrer ist in Irxleben mit einem Pkw zusammengestoßen.
Ein Mopedfahrer ist in Irxleben mit einem Pkw zusammengestoßen. (Foto: Polizei)

Irxleben. - Am späten Dienstagabend hat es in der Abendstraße in Irxleben (Landkreis Börde) einen Unfall mit einem Mopedfahrer und einem Pkw gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der 16-Jährige mit seiner ETZ gegen 22.15 Uhr in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten - vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, so die Polizei weiter.

Der Jugendliche sei daraufhin gestürzt und habe sich leicht verletzt. Auch der 61-jährige Fahrer des Mercedes erlitt nach Angaben der Polizei kleinere Verletzungen. 